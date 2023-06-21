Самолеты не могут тушить лесные пожары в Томской области из-за сильного ветра

В регионе продолжают тушить 10 пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние два дня в Томской области дует сильный ветер до 26 метров в секунду. Из-за этого воздушные суда пока не задействуют в тушении лесных пожаров, сообщает облдепартамент лесного хозяйства. При этом в дежурном режиме находятся пять самолетов и четыре вертолета.

«За минувшие сутки в Томской области ликвидировали два лесных пожара – в Верхнекетском и Каргасокском лесничествах», - рассказали в ведомстве.

Тушить продолжают 10 пожаров в лесах, сообщает. Два пожара локализовали, их площадь составляет более 5000 гектаров. Всего к борьбе с лесными пожарами привлекли 392 человека и шесть единиц техники.

Всего в сначала года в Томской области потушили 159 лесных пожаров общей площадью более 20 тысяч гектаров.

Напомним, что в Томске потушили склад с горюче-смазочными материалами.