В Томске полностью потушили пожар на складе на улице Милиоративная

Фото: Олег Укладов

Пожар на складе на улице Милиоративная в Томске полностью потушили. Об этом среду сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, днем 21 июня на улице Милиоративная, 12 загорелась крыша склада с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара оценивалась в 100 квадратов.

"В результате пожара частично обгорела обрешетка крыши здания на площади 80 квадратных метров, вещная обстановка на площади 10 квадратных метров. Общая площадь пожара 90 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

Огонь был ликвидирован в 13:01. В тушении принимали участие 6 единиц техники и 20 человек.