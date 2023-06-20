Председателем молодежного парламента Томской области назначили Алену Мартынюк

Председателем молодежного парламента Томской области стала Алена Мартынюк. Фото: Законодательная лумы Томской области

Стало известно, что председателем молодежного парламента Томской области стала Алена Мартынюк. Эту информацию опубликовали на сайте Законодательной думы Томской области. Сообщается, что кандидатуру Мартынюк предложила председатель облдумы Оксана Козловская.

«Предлагаю вдохнуть новую жизнь в Молодежный парламент: реализовать актуальные проекты и новые инициативы», - передает слова нового председателя молодежного парламента пресс-служба Законодательной думы.

Известно, что Алене Мартынюк 30 лет. Она является помощником депутата Госдумы РФ Михаила Киселева, руководит Молодежным центром СПО Томской области, входит в совет «Движения первых», координировала многие молодежные проекты в области.

Напомним, что главой департамента науки и высшего образования Томской области стала Елена Дрыганова.