Елена Дрыганова стала главой департамента науки и высшего образования Томской области

Фото: администрация Томской области

Начальником департамента науки и высшего образования администрации Томской области назначена Елена Дрыганова. Ранее она работала замминистра образования Московской области, сообщает пресс-служба областной администрации.

На новую должность Елену Дрыганову назначил губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Научно-образовательный комплекс – это главное конкурентное преимущество Томской области, развивать и укреплять его – задача не только отраслевого департамента, но и всей региональной власти. Рассчитываю, что Елена Дрыганова вложит все силы и опыт в новый участок работы. Искренне желаю ей успеха», — сказал Мазур.

Врио главы департамента науки и высшего образования Софья Буркова стала председателем комитета по развитию научно-технологических проектов и высшего образования департамента.

Елена Дрыганова родилась в Москве. Окончила МГУ им. Ломоносова по специальности «прикладная математика и механика» и РАНХиГС по специальности «юриспруденция».

После окончания МГУ работала менеджером в частных компаниях. С 2004 по 2010 год – в Министерстве экономического развития и торговли РФ.

С 2011 по 2013 года работала в должности заместителя и директора департамента Минобрнауки РФ. С 2019 по 2022 года являлась заместителем министра образования Московской области.