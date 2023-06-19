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НовостиОбщество19 июня 2023 9:55

На ремонт здания Томского музыкального колледжа потратят семь миллионов рублей

Ремонт должны завершить до конца лета
Александра Тайбатрова
Здание Томского музыкального колледжа имени Денисова планируют отремонтировать

Здание Томского музыкального колледжа имени Денисова планируют отремонтировать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание Томского музыкального колледжа имени Денисова планируют отремонтировать. Документацию на соответствующую закупку разместили 19 июня. Ремонт планируют провести в здании на проспекте Ленина, 109, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Сибирский торговый банк».

«Максимальная сумма договора составляет чуть более семи миллионов рублей», - следует из извещения.

Трехэтажное здание на проспекте Ленина, 109 было построено в 1902 году. В ходе ремонта здесь планируют провести электромонтажные и сантехнические работы, отремонтировать потолки и стены, уложить новый линолеум, заменить фурнитуру на окнах и т.д. Последний день приема заявок для участия в закупке - 27 июня. А завершить работы подрядчик должен будет до конца августа.

Напомним, что на ремонт детской школы искусств в Асино потратят более 70 миллионов рублей.