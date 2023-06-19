На ремонт здания Томского музыкального колледжа потратят семь миллионов рублей

Здание Томского музыкального колледжа имени Денисова планируют отремонтировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание Томского музыкального колледжа имени Денисова планируют отремонтировать. Документацию на соответствующую закупку разместили 19 июня. Ремонт планируют провести в здании на проспекте Ленина, 109, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Сибирский торговый банк».

«Максимальная сумма договора составляет чуть более семи миллионов рублей», - следует из извещения.

Трехэтажное здание на проспекте Ленина, 109 было построено в 1902 году. В ходе ремонта здесь планируют провести электромонтажные и сантехнические работы, отремонтировать потолки и стены, уложить новый линолеум, заменить фурнитуру на окнах и т.д. Последний день приема заявок для участия в закупке - 27 июня. А завершить работы подрядчик должен будет до конца августа.

Напомним, что на ремонт детской школы искусств в Асино потратят более 70 миллионов рублей.