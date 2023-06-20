Более 50 тысяч новорожденных из 10 регионов Сибири обследовали томские генетики

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В Томской области в 2023 году врачи Томского НИМЦ обследовали более 50 тысяч новорожденных из 10 регионов Сибири, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ стал одним из десяти федеральных центров, проводящих такое обследование. За первые пять месяцев этого года томские специалисты провели обследование более 50 тысяч новорожденных из 10 субъектов Сибирского федерального округа», — говорится в сообщении.

Как отметил директор Томского НИМЦ, академик РАН Вадим Степанов, врачи уверенно вышли на плановый ритм работы с охватом почти 100% детей, родившихся в Сибири – от Омска до Якутска.

Напомним, расширенные генетические исследования новорожденных начали проводить в томском национальном исследовательском медицинском центре Российской академии наук. Малышей проверяют на 36 наследственных заболеваний.