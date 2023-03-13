Томский НИМЦ начал проводить расширенный скрининг новорожденных

В Томской области начали проводить расширенный скрининг новорожденных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Расширенные генетические исследования новорожденных начали проводить в томском национальном исследовательском медицинском центре Российской академии наук. Малышей проверяют на 36 наследственных заболеваний, сообщает обладминистрация.

Томский НИМЦ стал одним из 11 госучреждений, определенных для проведения расширенного неонатального скрининга новорожденных в стране.

«Образцы крови, полученные у младенцев в 1–2-й дни жизни, анализируются при помощи современных тест-систем в Медико-генетическом центре НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ. В случае выявления патологии, результаты проверяются и передаются в медицинскую организацию, откуда получен образец» – говорится в сообщении.

Томские врачи отвечают за расширенный скрининг на территории СФО и еще нескольких субъектов России. Малышей проверяют на 36 наследственных заболеваний, а не на пять, как это было раньше.

Специалисты рассчитывают, что раннее выявление болезней с помощью скрининга позволит, как можно раньше начать лечение.