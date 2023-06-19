В ТомскРТС усилят диспетчерскую службу для информирования граждан

Именно в «ТомскРТС» направляют все данные о том, почему нет горячей воды в том или ином доме Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ТомскРТС» усилит оперативно-диспетчерскую службу и задействовать дополнительных операторов, чтобы информировать граждан о причинах отсутствия горячей воды и сроках ремонта теплосетей. Об этом сообщили в мэрии. Вообще, доводить до жителей эту информацию должны управляющие компании и ТСЖ, но томичи жалуются, что часто не получают ее.

«Поэтому и.о. мэра Томска Михаил Ратнер обратился к руководству «ТомскРТС» с предложением усилить диспетчерскую ресурсной организации», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Именно в «ТомскРТС» направляют все данные о том, почему нет горячей воды в том или ином доме. Иногда бывает так, что по объективным причинам сроки ремонта на том или ином участке продлеваются. Обо всех таких нюансах операторы и будут рассказывать жителям.

Напомним, что участок Пролетарской улицы перекроют до конца лета из-за работ на сетях канализации.