Участок Пролетарской улицы в Томске перекроют с 20 июня до 31 августа

Ограничения будут действовать с 09.00 20 июня до 23.00 31 августа
Фото: Пресс-служба мэрии Томска
В Томске перекроют участок Пролетарской улицы между улицами Водяная и Войкова, предупреждает мэрия. Также будет перекрыт Баранчуковский переулок. Ограничения будут действовать с 09.00 20 июня до 23.00 31 августа.
«В это время ООО «Томскводоканал» будет прокладывать наружные сети канализации», - пояснили в пресс-службе мэрии.
Транспорту во время ограничений следует руководствоваться временными дорожными знаками.
Напомним, что с 19 июня в Томске перекрыт участок проспекта Кирова из-за ремонта трамвайных путей.