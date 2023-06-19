Участок Пролетарской улицы в Томске перекроют с 20 июня до 31 августа

Ограничения будут действовать с 09.00 20 июня до 23.00 31 августа Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске перекроют участок Пролетарской улицы между улицами Водяная и Войкова, предупреждает мэрия. Также будет перекрыт Баранчуковский переулок. Ограничения будут действовать с 09.00 20 июня до 23.00 31 августа.

«В это время ООО «Томскводоканал» будет прокладывать наружные сети канализации», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Транспорту во время ограничений следует руководствоваться временными дорожными знаками.

Напомним, что с 19 июня в Томске перекрыт участок проспекта Кирова из-за ремонта трамвайных путей.