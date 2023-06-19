Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 8:38

Участок Пролетарской улицы в Томске перекроют с 20 июня до 31 августа

Здесь будут прокладывать наружные сети канализации
Александра Тайбатрова
Ограничения будут действовать с 09.00 20 июня до 23.00 31 августа

Ограничения будут действовать с 09.00 20 июня до 23.00 31 августа

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске перекроют участок Пролетарской улицы между улицами Водяная и Войкова, предупреждает мэрия. Также будет перекрыт Баранчуковский переулок. Ограничения будут действовать с 09.00 20 июня до 23.00 31 августа.

«В это время ООО «Томскводоканал» будет прокладывать наружные сети канализации», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Транспорту во время ограничений следует руководствоваться временными дорожными знаками.

Напомним, что с 19 июня в Томске перекрыт участок проспекта Кирова из-за ремонта трамвайных путей.