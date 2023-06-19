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НовостиОбщество19 июня 2023 8:48

В День памяти и скорби томичи почтят память павших в ВОВ минутой молчания

Минута молчания пройдет в Лагерном саду и на площади Новособорной
Алёна Мищенко
Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

В четверг, 22 июня, в День памяти и скорби томичи почтят память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В этот день минута молчания будет объявлена по всей России в 12:15 по московскому времени.

«В Томске 22 июня в 16:15 в Лагерном саду и на Новособорной площади зазвучит метроном и запись голоса Игоря Кириллова со словами памяти и скорби», — уточнили в администрации.

Почтят память погибших минутой молчания во муниципальных образованиях Томской области.

Напомним, в ночь с 21 на 22 июня в День памяти и скорби в Томске на Нижней террасе Лагерного сада вновь зажгут «Огненную картину войны» из десяти тысячи свечей.