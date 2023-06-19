Томичи 21 июня в Лагерном саду зажгут свечи в память о погибших в ВОВ

В Томске зажгут "Огненную картину" в Лагерном саду. Фото: Алёна Мищенко

В ночь с 21 на 22 июня в День памяти и скорби в Томске на Нижней террасе Лагерного сада вновь зажгут «Огненную картину войны» из десяти тысячи свечей, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В 23:00 на нижней террасе участники движения «Волонтеры Победы» выложат из свечей картину в виде городских мемориалов.

«Акция проводится нами в третий раз. Сегодня мы предлагаем томичам выбор из нескольких предложенных проектов. Какой будет в этом году «Огненная картина войны», решит народное голосование», – сообщила руководитель Регионального исполнительного комитета «Единой России» в Томской области Наталья Опанасюк.

На данный момент, жители Томска могут выбрать образ картины в специальной форме на сайте.

Всероссийская акция «Огенная картина» проводится в ознаменование памяти жертв Великой Отечественной войны в рамках партпроекта «Историческая память».

Напомним, что также томичи могут «зажечь» свою виртуальную «Свечу памяти» по ссылке.