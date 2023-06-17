В Томске с 19 июня перекроют участок проспекта Кирова из-за ремонта трамвайных путей

Участок проспекта Кирова перекроют в Томске. Фото: Ксения Высотина

В Томске в воскресенье, 19 июня и до 15 августа перекроют движение транспорт по проспекту Кирова. Также в этом районе будет сужена одна полоса движения, сообщает пресс-служба мэрии.

«В период с 19 июня до 15 августа будет перекрыт для движения транспорта дублер проспекта Кирова на участке от проспекта Кирова, 3Б до проспекта Кирова 37», — говорится в сообщении.

Также на основной проезжей части от проспекта Кирова на участке площади Кирова до площади Дзержинского сузят одну полосу для движения.

Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей.

Автомобили будут передвигаться в соответствии с временными дорожными знаками. Томичам необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Напомним, с 19 июня движение по трамвайным маршрутам №1 и №2 будет временно приостановлено. Также изменится схема движения трамваем №3.