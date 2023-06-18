Томские волонтеры отреставрируют дом купца Фуксмана

Фото: аккаунт "Том Сойер Фест Томск" во "ВКонтакте"

Волонтеры Томска запустили проект под названием #спасем_ДомФуксмана. В своем аккаунте «Том Сойер Фест Томск» во «ВКонтакте» они подробно рассказывают о том, как собираются восстанавливать историческую постройку в районе Степановки.

«Наш пациент - дом купца Ильи Фуксмана, построенный в 19 веке, по адресу: ул. Богдана Хмельницкого 5 д», - заявили волонтеры и призвали томичей присоединиться к уборке территории у знаменитого дома. Субботник провели накануне, 17 июня. Очистили все вокруг и внутри здания ,чтобы от тяжести предметов старая постройка не просела.

Активисты сразу уточнили, что на «градоспасительные» подвиги их вдохновила впечатляющая история этого здания.

«С 1873 г. Фуксман сформировал свое имение на Степановке за счет покупки 5 смежных участков земли, в том числе принадлежавших Лучшевой. В итоге к 1903 году общая площадь загородного имения Фуксмана составила 1193 гектара – около 60 га на правом берегу р. Ушайки и около 1133 га на левом берегу», - написали в посте волонтеры.

Напомним, именно благодаря Илье Фуксману в Томской области началось активное развитие коневодства. Устроенный на приобретенном участке винокуренный завод позволил Илье Леонтьевичу заняться разведением пород скота, завезенных в Томск из европейской части страны. Кроме коневодства он интересовался овцеводством, свиноводством, а также растениеводством.

Илья Фуксман. Фото: аккаунт "Том Сойер Фест Томск" во "ВКонтакте"

«В 1879 году Фуксман устроил первую в Сибири паровую механическую мельницу, поставил все новые существовавшие в то время приспособления. Крупчатая мука из его мельницы превосходила все сорта муки, приготовляемые в Сибири. За что Фуксман удостоился похвального отзыва на Московской Всероссийской выставке 1882 г.», - рассказали активисты.

После 1920 года недвижимость купца национализировали. Информации о том, как ее использовали в годы СССР, сохранилось мало.

Волонтеры добавили, что спасать от сноса знаменитую деревянную 2-этажку они собираются совместно с ТРОО «Центр исторического наследия» и командой проекта «Страсти имперские». А тем томичам, которые окажут самую активную помощь, активисты пообещали устроить захватывающую экскурсию в подземелья имения. «Говорят, там есть тайник Фуксмана. Страшно, местами жутко, но очень интересно», - добавили реставраторы.

Ранее «КП-Томск» рассказал, что в 2023 году в областном центре могут снести более полусотни аварийных домов

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