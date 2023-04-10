В 2023 году в Томске затратят 130 млн рублей на благоустройства

Фото: Ксения Высотина

В Томске в 2023 году планируется благоустройство 16 общественных пространств. В общей сложности, на реставрацию будет потрачено 130 млн рублей, сообщили журналисту "КП-Томск" в мэрии.

"В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Томска будут благоустроены 16 общественных пространств", - рассказал представитель администрации.

Благоустройство ждет: Аллея по ул. Пушкина (г. Томск, ул. Пушкина, 52-54); «Зеленый парк» (г. Томск, ул. Смирнова, 16); Сквер по ул. Лазарева (г. Томск, ул. Лазарева, 3а-3б); «Сквер Тенистый» (г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, 30); Парк «Звездный» в мкр. «Наука» (г. Томск, мкр. «Наука»). Очередь 1; Спортивная площадка по ул. Крымской, 43 (г. Томск, пересечение ул. Крымской и пер. Донского); Сквер по ул. 2-ая Рабочая, 11-13; Спортивная площадка, ул. Сибирская, 118; Сквер по ул. Красноармейской, 116, 118; Сквер по ул. Жуковского, 25; Березовая роща в мкр. «Солнечный» (г. Томск, ул. Обручева, 10-12); «Буфф-сада», г. Томск. Очередь 2, Очередь 3; Сквер и мемориальная зона имени 166-й стрелковой дивизии (г. Томск, ул. Нахимова, 6); Тропа здоровья в лесопарке «Солнечный» (г. Томск, Иркутский тракт от ул. Беринга до ул. В. Высоцкого); Сквер «Чернобыль». Очередь 2; Сквер Бердский (г. Томск, ул. Бердская, 11). Очередь 1.

Помимо этого, летом в Михайловской роще, специалисты планируют обновить информационные стенды на детских игровых площадках и очистить элементы детских площадок от надписей.