Еще одну несанкционированную свалку нашли в Томской области

Фото: Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

В Шегарском районе Томской области в окрестностях села Новониколаевка обнаружили несанкционированную свалку с мусором. Ее обнаружили специалисты управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

«По результатам контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с правообладателем земельного участка в окрестностях села Новониколаевка была обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов», — говорится в ведомстве.

Специалисты зафиксировали захламление сельхозугодий площадью 1 418 квадратных метров.

В адрес администрации Шегарского района было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Местной администрации необходимо ликвидировать свалку до 31 октября.

Напомним, ранее в Томской области сотрудники управления Россельхознадзора выявили четыре несанкционированных свалки. Навалы мусора нашли в Кривошеинском и Шегарском районах. Более гектара сельхозугодий оказались захламленными.