В Томске изменится схема движения трамваев с 19 июня по 3 августа

Из-за ремонта путей на проспекте Кирова трамваи изменят схему движения. Фото: Анна Ковалева

С 19 июня по 3 августа трамваи в Томске изменят схему движения. Это связано с ремонтом путей на проспекте Кирова.

«Движение по трамвайным маршрутам №1 и №2 будет временно приостановлено», - предупреждают в Трамвайно-троллейбусном управлении Томска.

Еще у нескольких трамваев изменятся маршруты. Так, трамвай №3 с 19 июня по 3 августа будет ездить по маршруту: Восточная – площадь Батенькова – Черемошники. Трамвай №4 временно переходит на маршрут Южная площадь – Комсомольский проспект – Восточная. А схема движения трамвая №5 будет такой: Южная площадь – Комсомольский проспект – площадь Батенькова.

Напомним, что трамвайные пути на проспекте Кирова будут ремонтировать подрядчики из Томска и Новосибирска.