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НовостиОбщество16 июня 2023 13:40

СК проверит информацию о нападении собак на детей в Томске

Бездомные животные бросились на детей, когда те играли на площадке
Александра Тайбатрова
По итогам проверки примут процессуальное решение. Фото: Сиб.фм

По итогам проверки примут процессуальное решение. Фото: Сиб.фм

СК по Томской области проверит информацию о нападении собак на детей, сообщается в Telegram-канале ведомства. Напомним, что инцидент произошел во дворе дома на Нефтяной улице: бездомные животные бросились на детей, который гуляли на площадке. Со слов автора видео, дети в результате не пострадали.

«Следователи проводят доследственную проверку по изложенным в сообщении фактам», - уточнили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки примут процессуальное решение.