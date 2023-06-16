СК проверит информацию о нападении собак на детей в Томске

По итогам проверки примут процессуальное решение. Фото: Сиб.фм

СК по Томской области проверит информацию о нападении собак на детей, сообщается в Telegram-канале ведомства. Напомним, что инцидент произошел во дворе дома на Нефтяной улице: бездомные животные бросились на детей, который гуляли на площадке. Со слов автора видео, дети в результате не пострадали.

«Следователи проводят доследственную проверку по изложенным в сообщении фактам», - уточнили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки примут процессуальное решение.