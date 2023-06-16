На ремонт детской школы искусств в Асино потратят более 70 миллионов

Ремонт планируют завершить до конца 2023 года Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Асино продолжают ремонтировать здание детской школы искусств, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Работы начались в 2022 году, а завершить его планируют до конца 2023 года. Здесь уже выполнили демонтаж, установили чердачные перекрытия и балки, залили бетонные перекрытии и т.д.

«Строители завершают монтаж дверей и окон, усиление стен и проёмов, заливку входных крылец и черновых полов первого и второго этажей», - перечислила пресс-служба обладминистрации.

Стены оштукатурили уже на 70%. Также в ходе ремонта в здании ДШИ заменят все коммуникации, а также электрику и вентиляцию. В целом на ремонт направят 72,6 миллионов.

Напомним, что пляж на Семейкином острове в Томске получил официальное разрешение на открытие.