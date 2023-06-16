Пляж на Семейкином острове в Томске получил официальное разрешение на открытие

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В Томске городской пляж на Семейкином острове прошел необходимые исследования и получил официальное разрешение на открытие. Почва и вода на пляже соответствует нормам, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Пляж на Семейкином острове прошёл экспертизы по исследованию воды, песка в установленном законом порядке. Почва и вода на пляже соответствует нормам. Исследования прошли по микробиологическим, паразитологическим, химическим и радиологическим показателям», — говорится в сообщении.

Также региональный Центр гигиены и эпидемиологии провел на пляже эпидемиологическую экспертизу после подачи от собственника пляжа соответствующих документов.

Заключение на соответствие водного объекта санитарным правилам на реке Томь на Семейкином острове было выдано сегодня. Теперь пляж может официально открываться.

«Однако собственник пляжа обязан проводить исследования в рамках производственного контроля один раз в 10 дней на все показатели безопасности. Если по микробиологическим показателям две пробы воды подряд не отвечают гигиеническим нормативам, купание запрещается. Помимо этого собственник должен проводить ежедневно влажную уборку туалетов, душевых», — добавили в управлении.

Остальные пляжи в регионе пока не готовы к открытию из-за отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения регионального Роспотребнадзора.

Несмотря на это пробы воды были отобраны в 18 водоемах региона.

В Томске — это река Томь на Семейкином острове, река Ушайка – поселок Заварзино и поселок Восточный, озеро Степановское, озеро в поселке Новом, озеро ТНХК.

В Асиновском районе — река Чулым, река Итатка, река Яя, озеро Закрома, озеро Утиное.

В Первомайском районе — река Чулым, река Туендат, река Берекша, озеро Школьное.

В Тегульдетском район — река Чулым, река Тегульдетка. В Зырянском районе — река Чулым; в Стрежевом пробы взяты в озере Окунево.

По данным ведомства, отобранные пробы соответствуют гигиеническим нормам, кроме пробы в реке Чулым в Зырянском районе. Она не соответствует по микробиологическим показателям.