Военнослужащий из Томской области награжден орденом Мужества

Фото: телеграм-канал Светланы Альсевич

Житель Верхнекетского района Томской области Владимир Бражников был награжден орденом Мужества 16 июня. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава района Светлана Альсевич.

«Выпускник Клюквинской школы-интерната, житель Клюквинки, участник специальной военной операции Владимир Бражников награжден орденом Мужества», — сообщила Альсевич.

Глава района поздравила героя и поблагодарила его маму Инессу Солодухину за достойное воспитание сына.

«Горжусь нашими мужчинами, отважно вставшими на защиту Отечества», — сказала Светлана Альсевич.

Напомним, ранее мы рассказывали про томича, который в феврале 2023 года погиб из-за атаки вражеского дрона. Через пару месяцев после трагедии мать бойца приобрела беспилотник, который назвала именем сына и передала на передовую его сослуживцам.