В Томском политехе пройдет летняя IT-школа для студентов вузов России

С 26 по 30 июня в Томском политехническом университете пройдет новый сезон летней IT-школы Фото: Пресс-служба ТПУ

С 26 по 30 июня в Томском политехническом университете пройдет новый сезон летней IT-школы, рассказали в пресс-службе вуза. Мероприятие пройдет в онлайн-формате в Инженерной школе информационных технологий и робототехники. На лекциях выступят эксперты Яндекса, Газпромбанка и других компаний.

«Участие в школе бесплатное, а сертификат по ее итогам может принести до 10 дополнительных баллов при поступлении в магистратуру ТПУ», - сообщили в пресс-службе вуза.

Поучаствовать в работе школы может любой желающий по предварительной регистрации. Летняя школа – это короткие онлайн-лекции по 20-30 минут, а еще – интенсивы, мастер-классы, виртуальные и очные экскурсии. Чтобы получить сертификат об участии, нужно прослушать минимум 80% лекций и пройти хотя бы один образовательный трек курсов Pre-Masters.

Напомним, что в ТПУ будут готовить специалистов по геомониторингу.