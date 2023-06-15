Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 14:59

В Томском политехе пройдет летняя IT-школа для студентов вузов России

Онлайн-лекции пройдут с 26 по 30 июня
Александра Тайбатрова
С 26 по 30 июня в Томском политехническом университете пройдет новый сезон летней IT-школы

С 26 по 30 июня в Томском политехническом университете пройдет новый сезон летней IT-школы

Фото: Пресс-служба ТПУ

С 26 по 30 июня в Томском политехническом университете пройдет новый сезон летней IT-школы, рассказали в пресс-службе вуза. Мероприятие пройдет в онлайн-формате в Инженерной школе информационных технологий и робототехники. На лекциях выступят эксперты Яндекса, Газпромбанка и других компаний.

«Участие в школе бесплатное, а сертификат по ее итогам может принести до 10 дополнительных баллов при поступлении в магистратуру ТПУ», - сообщили в пресс-службе вуза.

Поучаствовать в работе школы может любой желающий по предварительной регистрации. Летняя школа – это короткие онлайн-лекции по 20-30 минут, а еще – интенсивы, мастер-классы, виртуальные и очные экскурсии. Чтобы получить сертификат об участии, нужно прослушать минимум 80% лекций и пройти хотя бы один образовательный трек курсов Pre-Masters.

Напомним, что в ТПУ будут готовить специалистов по геомониторингу.