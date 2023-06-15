Мост через Яю в Томской области планируют достроить осенью 2023 года

Мост через Яю планируют достроить осенью Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Зырянском районе продолжается строительство моста через реку Яю на дороге Больше-Дорохово – Тегульдет, информация об этом опубликована на сайте областной администрации. Работы начались в январе 2022 года и сейчас выполнены на 60%. Подрядчик уже установил пять монолитных опор, смонтировал пролетные сооружения и т.д.

«Сейчас строятся подходы к мосту. Подрядчик возводит земляное полотно, устраивает основание дорожной одежды, укрепляет откосы», - рассказали о проводимых работах в пресс-службе администрации Томской области.

Длина будущего моста составит почти 250 метров, а общая его протяженность вместе с подходами – 1,8 километров. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию досрочно, уже этой осенью.

Сейчас проехать через Яю можно через старый мост, который построили в 1976 году. С 2018 года из-за дефектов несущих конструкций на нем организовали реверсивное движение. А грузовики массой более 15 тонн могут переправиться на другой берег по понтонному мосту.

Напомним, что ремонт Коммунального моста в Томске завершен на 73%.