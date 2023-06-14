Ремонт Коммунального моста в Томске выполнили на 73%. Фото: Анна Ковалева

В Томске продолжают ремонтировать Коммунальный мост, и заммэра города по архитектуре и строительству Алексей Макаров провел очередной штаб по этому объекту. В мэрии подсчитали, что ремонт выполнен уже на 73%.

«Завершается ремонт плиты пролетного строения, выполнено армирование монолитной железобетонной плиты второго этапа», - рассказали о проделанной работе в пресс-службе мэрии.

Сейчас на мосту устанавливают цоколи для барьерного ограждения и готовят поверхность плиты для нанесения гидроизоляции. Сейчас на объекте работают 90 человек.

Напомним, что с набережной реки Ушайки в Томске уберут многолетний забор.