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НовостиОбщество14 июня 2023 13:45

Ремонт Коммунального моста в Томске выполнили на 73%

На мосту работают 90 человек
Александра Тайбатрова
Ремонт Коммунального моста в Томске выполнили на 73%. Фото: Анна Ковалева

Ремонт Коммунального моста в Томске выполнили на 73%. Фото: Анна Ковалева

В Томске продолжают ремонтировать Коммунальный мост, и заммэра города по архитектуре и строительству Алексей Макаров провел очередной штаб по этому объекту. В мэрии подсчитали, что ремонт выполнен уже на 73%.

«Завершается ремонт плиты пролетного строения, выполнено армирование монолитной железобетонной плиты второго этапа», - рассказали о проделанной работе в пресс-службе мэрии.

Сейчас на мосту устанавливают цоколи для барьерного ограждения и готовят поверхность плиты для нанесения гидроизоляции. Сейчас на объекте работают 90 человек.

Напомним, что с набережной реки Ушайки в Томске уберут многолетний забор.