Томский губернатор Мазур встретился с послом Ирана в рамках ПМЭФ

Встреча томского губернатора ии посла Ирана прошла в рамках ПМЭФ Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур начал работу на Петербургском международном экономическом форуме во встречи с послом Ирана в России, сообщает пресс-служба обладминистрации. Губернатор выразил надежду, что эта встреча положит началу сотрудничества Томской области с Ираном.

«Знакомство завершилось приглашением в Томск посла вместе с иранским бизнесом», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Томской области.

Во встрече с иранским послом, кроме губернатора, участвовали вице-губернаторы Людмила Огородова, Николай Слепнев, Василий Потемкин и президент Томской ТПП Максим Костарев.

Напомним, что делегация Томской области участвует в ПМЭФ, который продлится три дня.