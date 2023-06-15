Томский губернатор Мазур встретился с послом Ирана в рамках ПМЭФ

Встреча томского губернатора ии посла Ирана прошла в рамках ПМЭФ
Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур начал работу на Петербургском международном экономическом форуме во встречи с послом Ирана в России, сообщает пресс-служба обладминистрации. Губернатор выразил надежду, что эта встреча положит началу сотрудничества Томской области с Ираном.
«Знакомство завершилось приглашением в Томск посла вместе с иранским бизнесом», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Томской области.
Во встрече с иранским послом, кроме губернатора, участвовали вице-губернаторы Людмила Огородова, Николай Слепнев, Василий Потемкин и президент Томской ТПП Максим Костарев.
Напомним, что делегация Томской области участвует в ПМЭФ, который продлится три дня.