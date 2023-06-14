Делегация Томской области участвует в экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Делегация Томской области принимает участие в ПМЭФ. Фото: Ксения Высотина

Делегация Томской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который продлится три дня. Возглавил томскую делегацию губернатор Владимир Мазур. Об этом сообщили в администрации региона.

"Глава региона планирует провести на форуме серию встреч с руководителями дипмиссий, российских регионов и бизнес-компаний, а также подписать ряд соглашений", - говорится в сообщении.

В состав делегации области вошли заместители губернатора Людмила Огородова, Наталья Киселёва, Андрей Антонов, Василий Потёмкин, Николай Слепнёв и другие.

Томскую область представили на форуме на совместной экспозиции регионов СФО «Большая Сибирь». Она откроется в четверг, 15 июня.

Петербургский экономический форум пройдет с 14 по 17 июня в КВЦ «Экспофорум». Он проводится для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.