В Томской области 15 выпускников написали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Томские школьники узнали свои результаты на ЕГЭ по русскому языку Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Томские школьники узнали свои результаты на ЕГЭ по русскому языку. 15 ребят получили на экзамене максимальный результат – 100 баллов. Всего же ЕГЭ по русскому писали 4998 человек.

«В Лицее ТПУ, Русской классической гимназии №2 и школе «Перспектива» - по двое стобалльников», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Также стобалльники есть в школах №4, №40, гимназиях №18, №29, №55 и Сибирском лицее Томска, в школе №38 Северска, в гимназии №2 Асино и в Тогурской школе Колпашевского района. А более 1000 выпускников получили на ЕГЭ по русскому свыше 80 баллов.

Ранее в Томской области семь человек получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе, химии и географии.