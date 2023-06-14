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НовостиОбщество14 июня 2023 9:49

В Томской области 15 выпускников написали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Всего экзамен писали почти пять тысяч человек
Александра Тайбатрова
Томские школьники узнали свои результаты на ЕГЭ по русскому языку

Томские школьники узнали свои результаты на ЕГЭ по русскому языку

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Томские школьники узнали свои результаты на ЕГЭ по русскому языку. 15 ребят получили на экзамене максимальный результат – 100 баллов. Всего же ЕГЭ по русскому писали 4998 человек.

«В Лицее ТПУ, Русской классической гимназии №2 и школе «Перспектива» - по двое стобалльников», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Также стобалльники есть в школах №4, №40, гимназиях №18, №29, №55 и Сибирском лицее Томска, в школе №38 Северска, в гимназии №2 Асино и в Тогурской школе Колпашевского района. А более 1000 выпускников получили на ЕГЭ по русскому свыше 80 баллов.

Ранее в Томской области семь человек получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе, химии и географии.