В Сбере теперь можно открыть счёт в индийских рупиях

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Сбер расширил диапазон валют, в которых физические лица могут открыть счёт, сообщила пресс-служба банка в ходе Петербургского международного экономического форума. С 14 июня 2023 года в их число вошла индийская валюта — рупия.

Как подчеркнули в Сбере, банк поддерживает тренд на дедолларизацию и постоянно увеличивает количество доступных клиентам валют.

Открыть счёт в рупиях можно дистанционно в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн на всех устройствах с Android версии 11.0, на устройствах с iOS — начиная с версии 14.11, а также в офисе банка. Ставка стандартная для иностранных валют — 0,01% годовых.