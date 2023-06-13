Погрузка химикатов и соды на томской железной дороге выросла на 85% в мае

Погрузка химикатов и соды увеличилась на 85% в Томской области. Фото: Анна Ковалёва

Погрузка химикатов и соды на железнодорожной сети в Томской области в мае 2023 года составила более 53 тысяч тонн. Относительно прошлого года прирост составил почти 85%, сообщили в администрации региона.

«В мае 2023 года погрузка химикатов (метанол, формалин, полиэтилен и ацетилен) и соды на сети ОАО «РЖД» в Томской области составила 53,8 тыс. тонн. Это на 84,8 % выше показателя аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.

Погрузка химикатов и соды за пять месяцев текущего года составила 293,6 тысячи тонн. Это на 13,2% больше прошлого года.

Чаще всего такая погрузка осуществлялась на станциях Копылово, Томск-Грузовой и Томск-1. Прироста в мае удалось достигнуть за счет увеличения отправок грузов поездом на экспорт в Китай.

Химикаты и соду из Томской области отправляют в Россию, Белоруссию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Турцию и Китай.

Общая погрузка на железной дороге в области в мае составила 211,7 тысячи тонн различных грузов, это на 5,8% выше прошлогоднего майского показателя. С начала года погрузка составила 1 млн 58 тысяч тонн.