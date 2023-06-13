Электричка Томск – Асино изменит расписание 17, 18 и 21 июня из-за ремонта путей. Фото: Анна Ковалева

Из-за ремонта путей на станции Томск-Северный электричка №6998 Томск – Асино 17, 18 и 21 июня изменит расписание движения, предупреждает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги. Изменения во времени составят до 29 минут.

«Со станции Томск-2 поезд будет отправляться на 29 минут позже - в 8:00. Прибывать на станцию Асино он будет на 24 минуты позже - в 10:20», - уточнили в пресс-службе компании.

Электрички из Томска в Асино и обратно ездят по средам, субботам и воскресеньям. Время отправления указано местное. Купить билеты на электричку можно за 10 дней до поездки.

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