Томские дачники встретили медведя на железнодорожных путях в Богашево

Фото: Иван Макеев

Томские дачники заметили медведя на железнодорожных путях в районе села Богашево. Обеспокоенные томичи обратились к охотоведам. Об этом сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на замначальника регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства Вадима Чиркина.

По его словам, охотоведы получили сообщение от дачников, которые боялись идти на электричку из-за медведя, стоявшего на путях.

«На протяжении двух дней охотоведы отслеживали животное, но в этом месте медведь больше замечен не был», — рассказал Чиркин

Он добавил, что сообщения о появлении косолапого охотоведы получали и от вахтовиков из Каргасокского района на месторождении, но там медведь не был опасен, поэтому решение об его отстреле выдано не было.

Напомним, в регионе уже зафиксировано несколько случаев, когда медведи выходили к людям. Томичи в свою очередь пугаются таких визитов диких зверей. Первый раз следы медведя в 2023 году обнаружили еще 30 марта.