В Томском политехе появились вакансии для будущих магистрантов

Те, кто поступят в магистратуру ТПУ в этом году, смогут стать и сотрудниками вуза Фото: Ксения Высотина

Те, кто поступят в магистратуру Томского политехнического университета в этом году, смогут стать и сотрудниками вуза: здесь открыты вакансии в разных инженерных школах. Попасть в исследовательскую группу можно будет после собеседования, на котором обсуждаются рабочие задачи и зарплата.

«Лаборатория перспективных материалов энергетической отрасли возьмет в команду трех человек. Это могут быть энергетики, материаловеды или химики», - рассказали в пресс-службе вуза.

Еще три-пять человек смогут получить работу в лаборатории тепломассопереноса. Здесь ждут бакалавров таких направлений, как теплофизика, теплоэнергетика, химическая физика, системы управления, цифровые разработки для промышленности.