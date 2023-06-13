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НовостиОбщество13 июня 2023 10:26

В Томске с 16 июня начнут проводить бесплатные концерты и танцевальные вечера

Мероприятия пройдут в рамках проекта «Классическое лето-2023»
Александра Тайбатрова
Томичей приглашают на бесплатные концерты и танцевальные вечера. Фото: Людмила Ковалева

Томичей приглашают на бесплатные концерты и танцевальные вечера. Фото: Людмила Ковалева

В Томске стартует традиционный проект «Классическое лето». На летней эстраде Томской филармонии будут проходить концерты классической, органной, народной и другой музыки, а также танцевальные вечера. Все они бесплатны для посетителей.

«16 июня в 19.00 начнется концерт «ОРГАН на открытом воздухе», - сообщается на сайт филармонии.

А в субботу, 17 июня, томичей в 19.00 приглашают на концерт квартета деревянных духовых инструментов «ALBERO». Полное расписание всех мероприятий, которые продлятся до конца августа, можно найти на сайте филармонии.

Напомним, что в Томске с размахом отметили День России.