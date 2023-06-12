В Томске с размахом отмечают государственный праздник - День России

Масштабный праздник устроили для жителей и гостей Томска. Фото Людмилы Ковалевой

Особый праздник, символизирующий единение всех народов самой большой страны мира, томичи отмечают с размахом. Горожане гуляют в областном центре с утра. Основные мероприятия проходят у театра драмы. «КП-Томск» подготовил фоторепортаж с места событий.

Фото Людмилы Ковалевой

Национальные танцы и музыку разных народов России демонстрируют творческие коллективы и солисты.

Фото Людмилы Ковалевой

Прогуливаясь у областной администрации, то и дело встречаешь юношей и девушек в шикарных национальных костюмах.

Фото Людмилы Ковалевой

Фото Людмилы Ковалевой

Для гостей праздника подготовили интересные выставки и мастер-классы.

Фото Людмилы Ковалевой

Фото Людмилы Ковалевой

Погода сегодня радует, поэтому многие томичи и гости города проводят время на набережной реки Томь.

Фото Людмилы Ковалевой

Праздничные мероприятия посетили и некоторые представители местной власти. Так, губернатор региона Владимир Мазур написал о событии вдохновляющие слова в своем Telegram-канале.

«На праздничный концерт в Томске пришли люди разных возрастов, профессий, национальностей. Пришли с семьями, потому что семья - это маленькая страна. Здесь поддерживают друга, вместе переживают невзгоды и радости. А там, где все вместе, - победа и успех!», - отметил Владимир Владимирович.

Фото: Телеграм-канал Владимира Мазура

Фото Людмилы Ковалевой

Напомним, государственный праздник День России отмечают 12 июня, начиная с 1992 года. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Читайте также Ратнер призвал томичей подкреплять чувство патриотизма реальными делами