Пожарная тревога сработала в томском аэропорту Богашево 13 июня

Фото: Ксения Высотина

Во вторник, 13 июня, из аэропорта «Богашево» в Томске эвакуировали пассажиров и персонал из-за сработавшей пожарной тревоги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Томской области Владимир Самокиш.

«Пожарная тревога в аэропорту Богашево. Огня и дыма не видать, но пожарные прибыли очень быстро», — рассказал депутат.

Он отметил, что пассажиры и персонал быстро покинули здание, а пожарные оперативно проверили аэропорт.

Депутат предположил, что пожарная тревога сработала из-за того, что кто-то мог покурить в туалете.

«Видимо, кто-то покуривал в туалете», — предположил Самокиш.

Напомним, с 15 июня в томском аэропорту имени Камова запустят реконструированную взлетно-посадочную полосу, после чего аэропорт сможет принимать самолеты с полной загрузкой. Сейчас подрядчик реконструирует очень важный участок – место посадки самолетов. Но к 14 июня эти работы должны быть выполнены.