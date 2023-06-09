Томский аэропорт с 15 июня сможет с полной загрузкой принимать самолеты

За пять дней подрядчику предстоит уложить еще два слоя асфальтового покрытия Фото: Пресс-служба администрации Томской области

С 15 июня томский аэропорт имени Камова сможет принимать самолеты с полной загрузкой, об этом проинформировала пресс-служба администрации Томской области. Сейчас подрядчик реконструирует очень важный участок – место посадки самолетов. Но к 14 июня эти работы должны быть выполнены.

«За пять дней подрядчику предстоит уложить еще два слоя асфальтового покрытия», - уточняет пресс-служба обладминистрации.

Завершить первый этап реконструкции аэропорта, который начался в 2019 году, подрядчик должен до конца года. Кроме замены покрытия взлетно-посадочной полосы, здесь построили аварийно-спасательную станцию, очистные сооружения, проложили патрульную дорогу и т.д. Строится новый терминал, а также подрядчик благоустраивает прилегающую территорию.

Напомним, что вызывающий дожди самолет помогает бороться с лесными пожарами в Томской области.