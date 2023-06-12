На 20 улицах Томска отключат свет 13 июня

Фото: Иван ВИСЛОВ

Во вторник, 13 июня, в Томске пройдут плановые отключения электричества. Об этом сообщила пресс-служба «Горсетей». На портале компании опубликовали подробный график отключений.

С 9:00 до 12:00

ул. Смирнова 5-7, 5-б, 5-в, 5/3, 5/8, 7-а, 7/3, 7/4, 7/5, 7/7, 7/8 стр. 1, 7/9, 7/17, 7/18, 7/24

С 9:00 до 16:00

пер. Волгоградский 12, 13

пер. Пржевальского 2-б, 2-в

пос. Ново-Карьерный 2/3

ул. Волгоградская 9, 15, 22-32

ул. Пожарского 25-31, 34-42

ул. Хмельницкого Богдана 109-121, 121-а, 121-в

С 9:00 до 16:30

пер. Курский 18, 32, 32/1

пер. Смоленский 27-31

ул. Кошевого Олега 73-77, 73/1

ул. Лебедева 97, 103-105, 105/2

ул. Шевченко 14

С 9:00 до 17:00

пер. Мариинский 16-24, 17-23, 24-б

ул. Ново-Ачинская 13-б, 15-23, 16, 20 стр. 1, 22-24, 28, 29-а

ул. Ново-Киевская 2-5, 3-а, 4 стр. 3, 8-17, 17-а, 18-22

ул. Нарановича Павла 6-8

ул. Энтузиастов 39-41

ул. Предвокзальная 45 стр. 1.2.3, 45-47

Дзержинское ул. Дзержинского 5, 5/1

С 9:00 до 17:00

Дзержинское, ул.Фабричная 5

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