В Томске неплательщик алиментов отказался от обязательных работ и попал в изолятор

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Житель Парабельского района задолжал двум своим детям более 0,5 миллиона рублей. Мужчина не выплачивает алименты, поскольку не устроен на работу. Суд приговорил его к 20 часам обязательных работ. В место отбывания наказания нарушитель не явился, поэтому попал за решетку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП России.

«Фактически он обязан был безвозмездно заниматься обустройством населенных пунктов, например, белить бордюры и выполнять другие мелкие работы. Однако гражданин проигнорировал решение суда. Пристав вновь составил протокол, на этот раз в связи с уклонением от отбывания обязательных работ», - говорится в сообщении.

Мужчину арестовали и отправили в изолятор временного содержания на 10 суток. После выхода должник приступил к обязательным работам. Кроме того, в отношении жителя Парабельского района завели уголовное дело за невыплату алиментов. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 1 года.

Представители УФССП добавили, что от еще больших проблем мужчину могут уберечь только трудоустройство и исполнение всех обязательств.

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