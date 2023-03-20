Житель Колпашево задолжал сыну по алиментам более 300 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Колпашевская городская прокуратура обязала местного жителя выплатить неустойку за неуплату алиментов на содержание своего сына. Задолженность мужчины по алиментам составила более 300 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.

В прокуратуру обратилась местная жительница о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

«Установлено, что 30-летний колпашевец около 3 лет не выплачивает алименты на содержание своего сына. В результате у него образовалась задолженность по алиментам в сумме более 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Прокуратура направил в суд иск об обязании мужчины выплатить предусмотренную законом неустойку за неуплату алиментов на содержание ребенка. Общая сумма неустойки за каждый просроченный месяц платежа составила около 110 тысяч рублей.

Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.