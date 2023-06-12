Томские спасатели рассказали подробности об обрыве люльки с рабочими

Сегодня, в понедельник, в 9:14 в Томскую ПСС поступило сообщение от сотрудника Единой дежурно-диспетчерской службы. Он рассказал, что во время покраски строящегося здания на улице Войкова оборвалась подвесная строительной люльки. Рабочие повисли на уровне 16 этажа дома. Детали сообщили специалисты областной поисково-спасательной службы.

«В фасадном подъемнике находилось 2 работника, выполняющих покрасочные работы. По прибытию на место происшествия спасатели определили, что произошло опрокидывание противовеса подвесной люльки на крыше дома, а не обрыв подъемника», - говорится в сообщении ПСС.

Спасатели поднялись на 16 этаж новостройки и вскрыли окно подъезда. При помощи альпинистского снаряжения им удалось эвакуировать обоих рабочих внутрь здания.

Читайте также В Томске маляры повисли на доме в сломавшейся люльке