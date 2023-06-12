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НовостиОбщество12 июня 2023 4:31

В Томске маляры повисли на доме в сломавшейся люльке

Спасатель помог рабочим перебраться в окно
Анна Ковалёва
Фото: Телеграм-канал "Регион-70"

Фото: Телеграм-канал "Регион-70"

На волоске от гибели сегодня оказались томские маляры, красившие многоквартирный дом. Сломался механизм, удерживавший один из тросов строительной люльки. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Регион-70».

«На Войкова при покраске строящегося дома у люльки сломался подвесной механизм. Парни находятся в очень непростой ситуации. Только что приехали спасатели и скорая», - написали авторы поста.

В следующем сообщении, которое опубликовали через полчаса, уточнили: «Все хорошо, платформа пуста, люди в здании. Спасатель вылез в окно, застраховал маляров и все благополучно вылезли в окно».

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что на трассе в районе села Семилужки произошло смертельное ДТП.

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