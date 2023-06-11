В Томске после экзамена в СибГМУ скончался студент

Фото: со страницы во "Вконтакте" Шакира Омарова

Гибель студента СибГМУ Артема Лазарева наступила 11 июня в больнице. За день до этого парень внезапно потерял сознание на экзамене по фармакологии и был передан врачам, сообщил в своем телеграмм-канале ректора вуза Евгений Куликов.

Напомним, ранее стало известно о гибели студента СибГМУ Артеме Лазареве. Причина смрети не называлась.

«10 июня у студентов 3 курса лечебного факультета проходил экзамен по фармакологии. На экзамене была спокойная обстановка, студенты были готовы, поставлены только отличные оценки. Внезапно один из студентов потерял сознание. Тут же незамедлительно была вызвана скорая помощь», — рассказал Куликов.

По словам ректора, врачи получили сигнал о происшествии в 09:57, в 10:03 бригада врачей прибыла на место и приступила к оказанию медпомощи.

В 10:04 на вызов была направлена специализированная реанимационная бригада. В 10:15 она была на месте вызова. После реанимационных мероприятий студента доставили в НИИ кардиологии ТНИМЦ, где 11 июня он скончался.

«Это трагедия для всего университета. С первых минут преподаватели, я, проректор по учебной работе и декан были на связи с нашими коллегами, оказывающими медицинскую помощь», — сказал ректор.

Куликов также отметил, что университет оказывает всю необходимую помощь семье погибшего.

В настоящее время открыт сбор средств помощи семье Артема. Отправить любую сумму можно маме студента по номеру: 4276 0900 1363 6816 — Наталья Анатольевна.

Редакция «КП-Томск» приносит искренние соболезнования родным и близким Артема Лазарева.