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НовостиОбщество10 июня 2023 11:13

В Томске 19-летняя девушка перевела мошенникам 120 тысяч рублей

Предварительно девушка оформила кредит
Александра Тайбатрова
Девушка оформила кредит на сумму 120 тысяч рублей и перевела все денежные средства на «безопасный счет»

Девушка оформила кредит на сумму 120 тысяч рублей и перевела все денежные средства на «безопасный счет»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию обратилась 19-летняя томичка с заявлением о мошенничестве. По предварительной информации, девушке позвонили и представились сотрудницей банка. Звонившая заявила, что в банк поступила заявка от именно девушки на смену номера. Звонившая убедила томичку, что ей нужно скачать на телефон специальное приложение.

«Девушка скачала необходимую программу, а затем, следуя указаниям собеседницы, оформила кредит на сумму 120 тысяч рублей и перевела все денежные средства на «безопасный счет», - поделились подробностями в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

В результате денег она лишилась. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в Томске полицейские задержали предполагаемого закладчика.