На улице Асиновской в Томске поймали предполагаемого наркозакладчика

По предварительным данным, томич сделал 28 закладок с наркотиками Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Полицейские задержали на улице Асиновской в Томске 27-летнего парня, которого подозревают в распространении наркотиков. Томич ранее не был судим, но полицейские нашли у него два пакета с наркотиками общей массой более 16 грамм.

«По предварительным данным, подозреваемый через «тайники» распространил на территории Октябрьского района города Томска 28 закладок с наркотиками», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

Подозреваемого заключили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что полиция в Томской области усилит работу по уничтожению дикой конопли.