Томичи смогут без пересадок доехать до Владивостока на поезде с 13 июля

Томичи смогут без пересадок доехать до Новосибирска с 13 июля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже с 13 июля томичи смогут без пересадок доехать до Владивостока на поезде. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Виктор Кресс. Прямые вагоны сообщением Томск – Владивосток отменили в начале этого года, чем многие томичи были недовольны.

«Вместе с коллегой Владимиром Кравченко нам удалось включить этот вопрос в постановление СФ «О перспективах развития железнодорожного транспорта», - сообщил сенатор Томской области.

Пассажиры из Томска сначала доедут до станции Тайга, после чего вагоны переприцепят к поезду Новосибирск – Владивосток. До Тайги томичей будет возить дополнительный поезд № 619/620 Томск – Тайга, состоящий из купейного и плацкартного вагонов.

Напомним, что скорый поезд Томск – Новосибирск в длинные выходные будет ездить каждый день.