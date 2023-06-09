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НовостиОбщество9 июня 2023 10:27

Поезд Томск – Новосибирск на длинных выходных будет ездить каждый день

Это связано с повышенным спросом на поездки
Александра Тайбатрова
Поезд Томск – Новосибирск на длинных выходных будет ездить каждый день

Поезд Томск – Новосибирск на длинных выходных будет ездить каждый день

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня России, поезд из Томска в Новосибирск будет ездить каждый день. Такой информацией поделились в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

«Скорый поезд №869/870 сообщением Томск-2 – Новосибирск в связи с повышенным спросом на поездки в праздничные дни совершит дополнительный рейс 12 июня», - говорится в сообщении.

То есть в 9 по 12 июня поезд будет ездить каждый день. Время отправления при этом не меняется. Выезд со станции Томск-2 происходит в 06.35, а прибывает поезд в Новосибирск в 11.27. Обратно из Новосибирска составит отправится в 17.30, а в Томск приедет в 22.13.