Студенты томских техникумов и колледжей поучаствуют во всероссийской Студвесне

Выступление томичей можно будет увидеть в прямом эфире 12 июня в 15.00 по московскому времени Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Студенты томских колледжей и техникумов отправятся в Ханты-Мансийск, где с 11 по 17 июня будет проходить всероссийская Студенческая весна для учащихся системы профобразования. Пресс-служба администрации Томской области сообщает, что в фестивале примут участие конкурсанты более чем из 70 регионов.

«Программу Томской области представят 34 студента из 9 колледжей и техникумов», - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

В рамках фестиваля пройдут соревнования в десяти номинациях, среди которых вокал, танец, документальный фильм, аудиоподкаст, графический дизайн и другие. Выступление томских студентов можно будет увидеть в прямом эфире 12 июня в 15.00 по московскому времени.

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