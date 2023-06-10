На улице Транспортной в Томске заметили разгуливающих лошадей

Лошади ходят вдоль дороги и пощипывают траву. Фото: Telegram-канале «Регион-70 Томск»

Накануне ночью на улицах Томска заметили свободно разгуливающих лошадей. Видео опубликовали Telegram-канале «Регион-70 Томск». А спустя несколько часов там же появились новые фото и видео лошадок, теперь дневные. На них животные гуляют вдоль дороги в районе Транспортной улицы и пощипывают траву.

«Оказалось, эти кони на самовыгуле не первый год», - подписали фото лошадок.

И автор поста, и комментаторы задаются вопросом, не опасно ли такое соседство животных и машин. Многие в комментариях шутят, что не зря не гербе Томска изображена лошадь, вот и разгуливают животные по улицам.

Напомним, что за неделю камеры зафиксировали более 20 тысяч нарушений на дорогах Томской области.