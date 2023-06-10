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НовостиОбщество10 июня 2023 3:27

За неделю в Томской области камеры выявили более 20 тысяч нарушений на дорогах

Из них более 17 тысяч – это нарушения скоростного режима
Александра Тайбатрова
За неделю в Томской области камеры выявили более 20 тысяч нарушений на дорогах

За неделю в Томской области камеры выявили более 20 тысяч нарушений на дорогах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшую неделю камеры видеофиксации зарегистрировали на дорогах Томской области 20735 нарушений, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России региона. Чаще всего томичи нарушали скоростной режим: таких нарушений за неделю зарегистрировано 17234.

«После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец автомобиля по почте получает квитанцию на оплату штрафа», - напомнили в пресс-службе полиции.

Получать информацию о штрафах также можно на портале Госуслуг, либо в разделе «Проверка штрафов» на сайте Госавтоинспекции МВД России.

После вынесения постановления о штрафе гражданину дается 20 дней, чтобы оплатить его со скидкой 50%. Если пропустить этот срок, штраф придется оплатить в полном объеме.