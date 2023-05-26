В Томской области полиция усилит работу по уничтожению дикой конопли

Полиция регулярно уничтожает очаги конопли Фото: Ксения Высотина

На заседании региональной антинаркотической комиссии обсудили методы борьбы с распространением наркотиков, об этом сообщается на сайте администрации Томской области. С начала 2023 года в регионе уже выявлены более 500 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а к уголовной ответственности привлекли более 160 человек.

Также на заседании отметили, что негативно на обстановку в регионе влияют многочисленные заросли дикой конопли, которые встречаются в семи районах. Полиция регулярно уничтожает эти очаги, так, в 2022 году это сделали на 43 гектарах.

«Для усиления эффекта необходимо использовать не только сельскохозяйственную технику, но и химические реагенты», - отмечается в сообщении.

Кроме того, на заседании обсудили меры по борьбе с распространением наркотиков среди подростков и молодежи. В том году тестирование на наличие наркотиков пройдут более 1800 школьников и свыше 800 студентов образовательных учреждений.