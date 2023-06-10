В Томске температура опустится до +22 градусов 10 июня

Местами по области возможны дожди и грозы, а в Томске синоптики осадков не прогнозируют. Фото: Сиб.фм

Изнуряющая жара, которая держалась в Томске всю неделю, отступает. По информации Томского гидрометцентра, днем 10 июня температура воздуха в Томске будет держаться на отметке +20…22 градуса. Синоптики прогнозируют переменную облачность, но преимущественно без осадков.

В Томской области 10 июня температура опустится до +20…25 градусов. Кое-где могут пройти кратковременные дожди и грозы, возможна облачность.

В Томске и области сегодня будет дуть северо-западный ветер 4-9 метров в секунду, иногда возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды напоминает, что до 13 июня сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Накануне в регионе действовали более 40 пожаров.